Eleição para presidência do Senado: confira horário e onde assistir

Os 27 senadores eleitos em 2022 serão empossados na tarde desta quarta-feira, 27. Após a cerimônia de posse, as eleições para a presidência do Senado Federal - atualmente comandada por Rodrigo Pacheco (PSD) - além dos outros membros da Mesa Diretora, também será realizada.

Confira a programação

15h - Reunião preparatória para a posse e cerimônia de posse

16h - Reunião preparatória para eleição do presidente do Senado e eleição da Mesa Diretora

Onde assistir a eleição:

A cerimônia e a eleição serão transmitidas ao vivo no site da TV Senado ou no canal da TV Senado no Youtube, e também dentro do programa O POVO News.

Acompanhe ao vivo:



Nesta quinta-feira, às 15 horas, deputados e senadores se reunirão no plenário da Câmara em uma sessão que marca, oficialmente, o início dos trabalhos.

