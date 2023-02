"Democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo", declarou Aras no STF

A conferência foi a primeira a ser realizada após a reconstrução da sede do STF

Durante a sessão de abertura do ano judiciário, realizada na manhã desta quarta-feira, 1º, no STF (Supremo Tribunal Federal), o procurador-geral da República, Augusto Aras, declarou amor à democracia. Aras mencionou que os cidadãos deveriam expressar o apreço pela democracia todos os dias, visto que a conquista custou o “sangue, suor e lágrimas” de muitos brasileiros.

“Nós, cidadãos do Estado Democrático de Direito, precisamos dizer todos os dias ‘democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo’, porque esta democracia foi conquistada à duras penas”, pontuou.

Em menção aos atos golpistas que foram realizados no início de janeiro, o procurador acrescentou que as críticas populares e reuniões pacíficas, sem armas, constituem o exercício da liberdade de expressão, todavia, os atos não devem resvalar para a violência e a depredação de bens públicos e espaços reservados para atuação de órgãos estatais.

A presidente do STF, Rosa Weber, também se posicionou em relação aos ataques, e comentou que as ações não afetaram o regime democrático e a defesa da democracia.

“Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema, que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado Democrático de Direito”, ponderou.

