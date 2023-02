Pai de Arthur Lira passa mal e sessão de posse na Câmara é suspensa

O ex-senador Benedito de Lira, pai do deputado federal Arthur Lira (Progressistas-AL), passou mal durante a sessão de posse da Câmara dos Deputados.

Benedito foi retirado do plenário pelos bombeiros civis da Câmara e a sessão foi temporariamente suspensa.

O plenário está lotado e houve certa dificuldade para retirada do ex-senador. Nas redondezas do Congresso havia trânsito e filas de espera, já que familiares e amigos dos deputados também participam da solenidade. A sessão já foi retomada.

Eleição da mesa diretora

A eleição para a Mesa Diretora, por sua vez, começa às 16h30min, com Lira favorito à reeleição. No começo da tarde, às 13 horas, termina o prazo para a formação dos blocos parlamentares que disputarão os postos na mesa. Há negociações para a composição desses grupos desde o resultado das eleições do ano passado, quando Lira começou a tentar costurar um bloco único em torno de sua candidatura.

Após o fim do prazo para a formação dos blocos, haverá uma reunião de líderes, prevista para 14 horas, para ratificar os cargos da Mesa, que também já são alvo de acordos nos bastidores há semanas.

Com Agência Estado

