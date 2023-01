Piso de professores: 66 municípios do Ceará anunciaram reajuste; veja se o seu está incluso

Os profissionais do magistério locados no Estado também já tiveram o repasse do piso garantido

O mais recente levantamento da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce) mostra que subiu para 66 o número de municípios do Ceará que reajustaram o salário dos profissionais do magistério em 2023.

Em 65 das cidades, o percentual de aumento dos professores foi de 14,95% ou mais, o que atende ou supera o índice estipulado pelos mecanismos da Lei Federal do Piso Nacional do Magistério. O valor da atualização foi confirmada em portaria assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Até o momento, apenas Eusébio vai aplicar reajuste menor, de 14,81%.

Em 31 cidades, os percentuais de aumento ficaram acima do estipulado pela Lei do Piso. A maioria deles arrendou o índice para 15% e na localidade de Paraipaba, a reposição foi 16%, o maior registrado até o momento no estado.

Conforme a Fetamce, com o número atual de municípios, o Ceará segue como o estado brasileiro com o maior número de locais que aplicaram o reajuste salarial de 2022 dos profissionais da educação básica. Os profissionais do magistério locados na rede estadual também já tiveram o repasse do piso garantido. Na Capital, no entanto, a prefeitura ainda não anunciou o reajuste e disse estar com estudos sobre o tema. Os professores de Fortaleza a iniciaram nesta quinta-feira, 27, uma paralisação pelo piso.

Confira quais municípios já anunciaram o reajuste

Abaiara



Acaraú



Amontada



Aquiraz



Aracati



Aratuba



Assaré



Barroquinha



Baturité



Bela Cruz



Boa Viagem



Brejo Santo



Capistrano



Cariré



Caririaçu



Carnaubal



Catunda



Caucaia



Coreaú



Croatá



Deputado Irapuan Pinheiro



Eusébio



Fortim



Granja



Granjeiro



Guaiúba



Hidrolândia



Horizonte



Iguatu



Iracema



Itaitinga



Itatira



Jaguaretama



Jaguaribara



Jijoca de Jericoacoara



Juazeiro do Norte



Jucás



Limoeiro do Norte



Madalena



Mauriti



Milhã



Missão Velha



Monsenhor Tabosa



Mucambo



Mulungu



Nova Russas



Ocara



Orós



Pacujá



Palhano



Paraipaba



Pedra Branca



Penaforte



Piquet Carneiro



Quiterianópolis



Quixadá (parcelado)



Quixeramobim



Quixeré



Reriutaba



São Benedito



São Gonçalo do Amarante



Tarrafas



Tauá



Trairi



Umirim



Varjota

