Prefeitura empossa 1.882 professores sob protestos do Sindiute por piso salarial

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute) reivindica reajuste do piso do magistério, estabelecido pelo Ministério da Educação

A Prefeitura de Fortaleza empossou nesta quarta-feira, 25, 1.822 novos professores da Rede Municipal de Ensino. Foram mais de 31 mil candidatos para o concurso público, com vagas para pedagogia e áreas específicas. A cerimônia de posse foi marcada por protestos Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute) pela regulamentação do reajuste salarial dos professores.

O evento foi realizado no Centro de Eventos do Ceará. Os docentes já realizaram lotação para atuação nos Centros de Educação Infantil, escolas de tempo parcial e de tempo integral. A previsão, conforme a gestão, é que os empossados iniciem as atividades em sala de aula na nesta sexta-feira, 27, data que marca o início do ano letivo 2023.

Na semana passada, o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), assinou portaria para estabelecer o novo piso para profissionais do magistério em 2023. Um reajuste de 14,9%, com salário indo a R$ 4.420,55.

Para Dalila Saldanha, titular da Secretaria da Educação (Seduc), o concurso é a busca pela qualidade. "Muitos professores estão concluindo seus ciclos. Então, a gente tem carências em várias zonas da cidade. E o número de vagas também foi para atender aos equipamentos novos. Já temos lotação concluída", explica.

"Realmente, temos um desafio pela frente. Estamos mergulhados nessa matéria. A Secretaria da Educação e a de Finanças. Vamos conversar com a categoria. Eu tenho, desde o primeiro mandato, conversado bastante com a categoria. Esse diálogo não vai cessar. Vamos achar juntos uma saída", disse o prefeito José Sarto (PDT) a respeito do reajuste da categoria.

Conforme a presidente do Sindiute, Ana Cristina Guilherme, nesta quinta-feira, 26, será realizada uma assembléia que deve deflagrar greve da categoria. "Não se trata de conversa. Se trata de uma lei que determina uma data-base em janeiro. Já temos 32 municípios que enviaram para as câmaras o reajuste e Fortaleza, a mais rica do Estado, não", afirmou. "O ano letivo só inicia quando ele enviar para a Câmara [dos Vereadores] o reajuste dos professores", completou.

A pedagoga Ingrid Minguta, 41, está entre as aprovadas no certame. Ela tomou posse acompanhada da filha, a pequena Rebeca, de apenas dois meses. "Eu tinha feito em 2015 mas não passei. Teve outra oportunidade e estava grávida. Comecei a estudar no início ainda. Fiz a prova com o barrigão", compartilhou.

A educadora física Olivia Colares, 23, também tomou posse na ocasião, após colar grau no último mês de dezembro. "Tava trabalhando como estagiária em um colégio particular, finalizando o curso e estudando para o concurso. Estou muito feliz. É uma realização pessoal. Eu acredito muito na educação básica. Sempre quis fazer parte para melhorar", comemorou.

