Piso dos professores: quais prefeituras do Ceará anunciaram reajuste salarial

O Ministério da Educação anunciou, nesta segunda-feira, 16, o reajuste do piso nacional dos professores da educação básica na rede pública. O ministro Camilo Santana (PT) divulgou que o aumento estabelecido é de 14,95% na base salarial dos docentes — passando de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. Municípios cearenses começaram a divulgar a concessão do reajuste.

Caucaia

A Prefeitura de Caucaia anunciou que encaminhou o projeto de aumento para a Câmara. O prefeito Vitor Valim (sem partido) fez o comunicado na quarta-feira, 18, e afirmou que pretende seguir o padrão de remunerar os professores com o valor acima do piso nacional.

Paraipaba

A Prefeitura de Paraipaba divulgou na quarta-feira, 18, um reajuste de 16% no salário dos professores da rede municipal. O valor é maior do que o estabelecido pelo MEC e a atualização será oferecida a toda a categoria, incluindo aqueles que ganham acima do piso.

Eusébio

A Prefeitura de Eusébio informou que concederá aos profissionais o reajuste de 14,81%. Pelas redes sociais, o prefeito Acilon Gonçalves (PL) anunciou o reajuste aos servidores — com exceção dos cargos comissionados e de confiança. O projeto de reajuste foi aprovado, nesta quinta-feira, 19, na Câmara Municipal e, com o aumento, os servidores eusebienses deverão receber R$ 4.420,55.

Jijoca de Jericoacoara

A prefeitura de Jijoca de Jericoacoara anunciou o envio, na quinta-feira, 19, do projeto de reajuste para a Câmara, com índice de 14,95%. As remunerações são: nível médio (R$ 4.420,55); nível superior (R$ 5.304,66); nível especialista (R$ 6.188,77); nível mestrado (R$ 7.072,88); nível doutorado (R$ 7.956,99).

Granja

O município de Granja concederá o reajuste de até 15% aos professores. A prefeita Juliana Aldigueri (PDT) anunciou, nesta quinta-feira, 19, que o projeto foi encaminhado à Câmara Municipal.

Baturité

O Sindicato Apeoc se reuniu com o prefeito Herberlh Mota (PL), do município de Baturité, para discutir a temática. Após negociação, a Prefeitura se comprometeu em conceder o reajuste de 15% aos professores, conforme o sindicato. De acordo com a Apeoc, o município aguarda os valores das receitas do Fundeb para 2023.

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) recomendou “cautela” aos gestores dos municípios enquanto não houver solução legislativa para o reajuste. De acordo com a entidade, a medida resultará em impacto de R$ 19,4 bilhões aos cofres municipais.

