Morte de Olavo de Carvalho completa um ano nesta terça, 24

O escritor conservador influenciou a extrema-direita do Brasil e foi espécie de guru do bolsonarismo

Hoje, dia 24 de janeiro de 2023, faz um ano da morte do escritor e influenciador Olavo de Carvalho. Ele morreu aos 74 anos na noite do dia 24. Ele mantinha grande ascendência sobre a extrema-direita no Brasil e era considerado uma espécie de guru do bolsonarismo. Ele tinha bastante influência sobre filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nota de falecimento



Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (1947-2022)



Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica a notícia de sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado. pic.twitter.com/mNoZjhaEh6 — Olavo de Carvalho (@opropriolavo) January 25, 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eduardo Bolsonaro (PL), um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), relembrou a data e homenageou Olavo.

Há um ano o Brasil perdia Olavo de Carvalho @opropriolavo



Se o brasileiro acordou para os objetivos sombrios da esquerda, o professor é um dos grandes responsáveis.



Olavo segue sendo atacado diariamente. Sinal que é temido, que tinha razão e que seu legado será eterno. pic.twitter.com/aCDOkusLNr — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) January 24, 2023

Quando morreu, Olavo estava internado em hospital de Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde morava. A causa da morte não foi divulgada. Heloísa de Carvalho, primeira filha de Olavo e que não tinha boas relações com o pai, afirmou que a causa teria sido Covid-19. No dia 25 de janeiro de 2022, Heloísa pediu que Deus perdoasse o pai por todas as “maldades” cometidas. Olavo foi um negacionista da pandemia.

O então presidente Bolsonaro lamentou nas redes sociais a morte de Olavo. O escritor ainda é considerado grande influenciador dos apoiadores do ex-presidente.

“Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre”, publicou Bolsonaro um dia após a morte de Olavo.

Olavo Luiz Pimentel de Carvalho nasceu em 1947, em Campinas, no interior de São Paulo. Escreveu mais de 30 obras, entre livros e ensaios, e é considerado um dos grandes influenciadores do conservadorismo no Brasil.



Sobre o assunto Vereador veste máscara e imita burro após homenagem a Olavo de Carvalho

Vereador de Fortaleza quer mudar nome da Praça Portugal para Praça Professor Olavo de Carvalho

O futuro do bolsonarismo sem Olavo de Carvalho

Olavo de Carvalho morre aos 74 anos

Tags