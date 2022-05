Vereador de Fortaleza quer mudar nome da Praça Portugal para Praça Professor Olavo de Carvalho

Bolsonarista, Dudu fez discurso a apoiadores do presidente no último dia 1° de maio, em evento na mesma praça

O vereador de Fortaleza, Dudu Diógenes (PL), anunciou a intenção de apresentar um requerimento na Câmara Municipal para alterar o nome da Praça Portugal, localizada no bairro Aldeota, para “Praça Professor Olavo de Carvalho” em referência ao guru do bolsonarismo que morreu no último dia 24 de janeiro, aos 74 anos de idade.

Bolsonarista, Dudu fez discurso a apoiadores do presidente no último dia 1° de maio, em evento no mesmo local. O parlamentar alegou que a Praça Portugal é símbolo da direita fortalezense e, portanto, é justo homenagear o escritor e astrólogo. “Entrarei com um requerimento para que seja feita a alteração do nome Praça Portugal para Professor Olavo de Carvalho”, escreveu o parlamentar em publicação no Instagram.

Olavo de Carvalho se autointitulava professor de filosofia, apesar de não ter formação acadêmica, e ficou conhecido por opiniões de cunho conservador, tendo atuado também como astrólogo e ensaísta. Ele foi considerado um dos principais influenciadores de movimentos da extrema direita brasileira. Chamado de pai da Nova Direita, teve relações próximas com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e com parte dos filhos de Bolsonaro.

Entretanto, em dezembro do ano passado, a relação desgastou-se e Olavo acusou Bolsonaro de usá-lo como "garoto-propaganda" para se autopromover e ser eleito presidente. "Ele me usou como 'poster boy' (garoto-propaganda). Me usou para se promover, para se eleger. E, depois disso, não só esqueceu tudo o que dizia como até os meus amigos que estavam no governo, ele tirou", disse Carvalho à época.