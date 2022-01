Olavo de Carvalho morre aos 74 anos

Escritor e professor é considerado um guru do bolsonarismo e estava internado desde o último dia 16; causa da morte não foi divulgada, mas Olavo havia sido diagnosticado com Covid-19

O escritor e professor Olavo de Carvalho morreu na noite dessa segunda-feira, 24 (madrugada de terça-feira, 25, no horário de Brasília), em Richmond, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelas redes sociais de Olavo.

Considerado guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho era defensor de posições de extrema-direita, e propagava visões negacionistas sobre a pandemia de Covid-19. No domingo, 16 de janeiro, ele foi internado devido à doença. Apesar do diagnóstico, a causa oficial da morte não foi divulgada.

Em 2021, Olavo veio ao Brasil - ele morava nos Estados Unidos desde 2005 - para tratar de problemas no coração. Ele voltou para casa às pressas após ser intimado pela Polícia Federal para depôr no chamado inquérito das milícias digitais.

Ele chegou a pedir dinheiro aos apoiadores, anos antes, para pagar despesas médicas no sistema de saúde estadunidense, que é privado. Ele também devia indenizações por ter perdido processos judiciais.

Uma das filhas de Olavo, Heloísa, disse, em 2021, que o pai era "hipocondríaco" e que provavelmente tomaria a vacina contra a Covid-19, apesar das posições públicas contra a imunização. Heloísa é crítica ferrenha do pai, e se filiou ao PT em junho do ano passado.

Desde o começo do mandato de Jair Bolsonaro (PL) na Presidência da República, Olavo travou diversos embates com o mandatário. Considerado líder da "área ideológica" do governo, Olavo defendia que o governo deveria ter posições ainda mais à direita, afirmava que o presidente não conseguia "defender a liberdade dos seus mais fiéis amigos".

