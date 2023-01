Elmano aposta em apoio da bancada federal

O governador Elmano de Freitas (PT) aposta no apoio da maioria da bancada do Ceará no Congresso Nacional. "O que nós vamos debater com a nossa bancada é aquilo de interesse do Ceará, mas, por exemplo, teremos um debate sobre reforma tributária. Efetivamente, não tenho nenhuma dúvida que a bancada do Ceará, seja dos nossos deputados federais, seja dos três senadores, vão participar desse debate, dessas decisões, preservando os interesses do Nordeste, preservando os interesses do Ceará “, afirmou nesta segunda-feira, 23.

Dos 22 deputados federais eleitos no ano passado e que tomarão posse em 1º de fevereiro, só cinco eram da coligação do governador eleito. As maiores bancadas do Ceará na Câmara, com cinco deputados cada, são do PL, partido de Jair Bolsonaro, e do PDT, legenda de um dos adversários de Elmano na eleição estadual, o ex-prefeito Roberto Cláudio. Partido de outro dos adversários de Elmano na eleição, o União Brasil, de Capitão Wagner, elegeu quatro deputados federais.

O PT, de Elmano, tem três deputados. O MDB e o Progressistas, que apoiaram o petista, têm um deputado cada. Completa a representação cearense na Câmara o PSD, com três representantes. A legenda que apoiou Roberto Cláudio na eleição.

Elmano afirmou que o diálogo será realizado com todos os deputados, tanto aliados quanto de oposição. "Em relação aos projetos que serão votados pelo governo federal, eu tenho absoluta convicção que a nossa bancada federal vai apoiar, como foi assim na PEC da Transição. Nós vamos dialogar muito com todos os deputados, aqueles que participaram do nosso projeto na eleição, mas também com aqueles que fizeram oposição. Eles têm direito a emendas parlamentares impositivas”, afirmou.

Elmano participou na tarde desta segunda-feira, 23, da premiação do Programa Sua Nota Tem Valor, que sorteia mensalmente 15 prêmios de R$ 5 mil para participantes cadastrados. Instituições cadastradas são sorteadas para receber igual valor.

A cerimônia foi realizada no Palácio da Abolição e contou com a participação do secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes, que comentou a importância do Programa para a sociedade e os frutos que já estão sendo colhidos.

“Quanto mais a população pede a nota fiscal menos há sonegação e isso se transforma em tributos que são utilizados em saúde, educação e melhoria de políticas públicas no Estado do Ceará”, salientou.

