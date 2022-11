Programa "Sua Nota Tem Valor" sorteia mais de R$ 45 mil; veja como participar

O 28º sorteio do programa “Sua Nota Tem Valor” foi realizado nessa sexta-feira, 18, por meio da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz). Os ganhadores foram premiados com mais de R$ 45 mil, sendo o prêmio principal no valor de R$ 25 mil. A lista do vencedores pode ser conferida no portal do programa.

O anúncio dos prêmios foi transmitido, ontem, pela TV Ceará e pelo canal da Sefaz no YouTube. Os 15 prêmios de R$ 5 mil, divididos em três áreas do Ceará, beneficiam o cidadão sorteado e também a instituição por ele adotada, que recebe premiação no mesmo valor.

Neste mês, por meio do sorteio, o programa alcançou cidadãos e entidades de oito municípios cearenses: Fortaleza, Crateús, Crato, Limoeiro do Norte, Croatá, Sobral, Iguatu e Juazeiro do Norte. Também foram beneficiadas 329 instituições sem fins lucrativos com o rateio de R$ 300 mil.

A gestora do programa, Jonilma Maia, parabenizou os sorteados e reforçou a importância do envolvimento dos participantes no programa.

“Continue fazendo suas compras com o CPF na nota. Assim você ajuda sua instituição, concorre a prêmios mensalmente, acumula pontos para o desconto no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e exerce sua cidadania”, disse

Ainda segundo Jonilma, o prazo para acumular pontos para o desconto de até 5% no IPVA 2023 termina no fim do mês.

“Não esqueça de incluir o CPF na nota nas próximas compras que você fizer. É possível verificar a tabela de pontos pelo aplicativo do programa e visualizar a previsão de desconto e a base de cálculo”, reforçou.

Programa

O Sua Nota Tem Valor tem o objetivo de conscientizar a população acerca da importância de pedir notas e cupons fiscais e, assim, garantir o recolhimento dos tributos, por meio da educação fiscal. O programa busca estimular a cidadania fiscal, a solidariedade e a inclusão social.

Atualmente, estão cadastrados no programa cerca de 215 mil participantes pessoas físicas e 450 instituições sem fins lucrativos, que atuam nas áreas de assistência social, esportes, saúde, educação, cultura, meio ambiente, apoio aos animais e religiosas.

A iniciativa contabiliza, desde a criação em 2020, a entrega de cerca de R$ 13 milhões em prêmios, distribuídos entre 346 pessoas e 347 instituições sem fins lucrativos.

Para participar do programa, o consumidor deve se cadastrar no site ou no aplicativo Ceará App, pela aba Sua Nota Tem Valor. A ferramenta está disponível para download gratuito nas lojas Play Store (sistema operacional Android) e App Store (sistema IOS).



