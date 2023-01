Falso: homem que destruiu relógio histórico no Planalto não é militante do MST

É falsa a informação de que o homem que destruiu o relógio de Balthazar Martinot, do século XVII e que ficava no Palácio do Planalto, seja militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O homem responsável pelo ataque possui características faciais diferentes do integrante do movimento social.

Circulou em aplicativos de mensagem registros alegando que um jovem usando camisa do MST seria o mesmo visto quebrando o relógio histórico em vídeos veiculados no último domingo, 15, pelo programa Fantástico, da TV Globo. Embora haja semelhanças, eles não são a mesma pessoa. O homem possui características faciais diferentes da pessoa que foi filmada destruindo o objeto histórico.

O homem que destruiu o relógio foi identificado pela Polícia Federal como Cláudio Emanoel da Silva Gomes. Ele atirou um móvel sobre o artefato, no dia 8 de janeiro, durante os atos golpistas no Distrito Federal. Ele ainda não foi preso.



Polícia identifica homem que destruiu relógio de Balthazar Martinot no Planalto (Foto: Reprodução)



No vídeo original da imagem do integrante do MST, ele se apresenta como Danilo e aparece com membros do Movimento Popular por Moradia (MPM) do Paraná. O material foi publicado em uma conta do Instagram de Jhair Pereira no dia 3 de janeiro. A filmagem remete a viagem do movimento social à Brasília para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 1º de janeiro. O MST confirmou as informações. O movimento decidiu não informar o sobrenome para não expor ainda mais o rapaz.

Aparência diferente

Comparando as imagens divulgadas lado a lado, projetos que combatem a desinformação na internet constataram que as características físicas dos dois homens, como sobrancelhas e queixo, são diferentes e, portanto, não poderiam ser a mesma pessoa.

A informação foi confirmada pela agência Lula, pelo Aos Fatos e pelo Estadão Verifica. Este último analisou as imagens por meio do perito audiovisual Ricardo Caires dos Santos, presidente da Comissão Nacional de Perícia Audiovisual, da Academia Brasileira de Ciências Criminais.

A análise feita pelo Aos Fatos demonstra que o integrante do MST apresenta as sobrancelhas mais arqueadas e volumosas, o dorso do nariz mais largo, além de bolsas de gordura embaixo dos olhos, ao contrário do homem que aparece nas imagens obtidas pela TV Globo.

O Estadão Verifica constatou que diferenças entre os dois homens se concentram próximo da região ocular, que possuem formatos distintos, assim como as sobrancelhas, mais grossas em Danilo que em Cláudio. O perito defende que o bigode do militante social é mais grosso que o do homem terrorista.

MST

Em nota, o MST repudiou a notícia falsa e declarou que o jovem atrelado ao ato terroristas "é militante do MST do Paraná, estudante, e mora com a família em um acampamento". O movimento afirmou que pretende "responsabilizar as pessoas que postaram a mentira".

"O MST defende a democracia e cobra a responsabilização dos vândalos, dos mandantes e dos financiadores dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro", diz a nota.



