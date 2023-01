Prefeitura cearense dá aumento de 16% a professores, acima do índice nacional

A Prefeitura de Paraipaba, município a 94,1 km de Fortaleza, anunciou, nesta quarta-feira, 18, reajuste de 16% no salário dos professores da rede municipal. A atualização no valor é maior do que o estabelecido pelo ministro da Educação Camilo Santana. Será contemplada toda a categoria, inclusive aqueles que ganham acima do piso.

Pelas redes sociais, a prefeita Ariana Aquino (Republicanos) compartilhou o novo reajuste e falou sobre o compromisso do Município com a categoria.

“Assim como ocorreu em 2022, em que nós fomos um dos primeiros municípios a garantir o reajuste para toda a categoria de professores, inclusive para aqueles que já tinham atingido o piso, mais uma vez estou aqui para reafirmar o meu compromisso com a categoria e garantir, não somente 14,95%, mas, graças à nossa gestão fiscal, 16% de reajuste para os nossos professores”, disse.



Na segunda-feira, 16, Camilo Santana divulgou o aumento de 14,95% no piso salarial dos professores - passando de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) criticou o índice concedido pelo MEC, orientando os municípios a não concederem o aumento.

De acordo com a entidade, a medida resultará em impacto nos cofres municipais e a CNM recomendou “cautela” e “prudência” aos gestores dos municípios enquanto não houver solução legislativa para o reajuste.

