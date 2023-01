Governos estaduais pressionam STF contra piso da enfermagem

Barroso manteve a suspensão do piso salarial da enfermagem, argumentando que a Emenda Constitucional que indica a fonte de recursos para o pagamento do piso precisa de regulamentação por meio de outra lei.

Os governos dos estados brasileiros têm feito pressão contra o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), para manter a suspensão do piso salarial da enfermagem. As informações são da coluna do Guilherme Amado, para o portal Metrópoles.

Mesmo com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 42/2022, que estabelece as fontes de custeio para o Piso Nacional da Enfermagem, o ministro manteve a suspensão do piso sob o argumento de que a emenda constitucional que indica a fonte de recursos para o pagamento do piso precisa de regulamentação por meio de outra lei.

Após a aprovação, os governos estaduais têm reclamado com Barroso sobre o impacto fiscal do piso da enfermagem, além do intenso lobby dos hospitais contra a proposta.

Na Bahia, a Procuradoria-Geral do Estado apontou que as despesas tiveram um aumento, em um ano, de R$ 84 milhões. Já no Acre, a Procuradoria mostrou alta de gastos de quase R$ 189 milhões em 13 meses.

Em parecer, a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio expôs um impacto financeiro anualizado de R$ 651 milhões.



Barroso mantém suspensão do piso da enfermagem por "falta de regulamentação"

