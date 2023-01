Uma vereadora e 14 suplentes estão entre os presos por ataques em Brasília; veja nomes

Uma vereadora e 14 parlamentares suplentes - candidatos nas eleições de 2020 e 2022 - estão na lista de presos pelos atos de terrorismo promovidos em Brasília no dia 8 de janeiro.

A suplência de candidatos ao cargos de deputado federal e estadual dura até 2026. Já os candidatos suplentes para o cargo de vereador seguem até 2024.

Confira os nomes dos políticos detidos:

Odete Enfermeira (PL-SC)

A vereadora eleita Odete Correia de Oliveira Paliano, conhecida como Odete Enfermeira, foi eleita em 2020 no município de Bom Jesus (SC). Candidata pelo Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, concorreu ao cargo de deputada estadual no ano passado, mas não foi eleita.

Gennaro Vela (PL-PR)

Gennaro Vela Neto lançou candidatura para deputado federal pelo PL, mas recebeu 460 votos e foi eleito suplente. De acordo com informações do G1, o presidente do partido no Paraná, Fernando Giacobo, afirmou que a prisão do parlamentar será discutida no diretório estadual da sigla e analisará se um processo disciplinar será instaurado.

Maria Elena (PL-ES)

Também filiada ao PL, Maria Elena Lourenço Passos ficou como suplente para deputada estadual pelo Espírito Santo, com 558 votos.

Dr. Thiago (PL-MG)

Com 632 votos, o candidato Thiago Queiroz é um dos suplentes para deputado estadual por Minas Gerais. O parlamentar não declarou bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Alice Costa (DEM-RS)

Em 2020, a candidata Alice Terezinha Costa da Costa ficou entre os suplentes para o cargo de vereador no município de São Martinho da Serra (RS).

O União Brasil afirmou que a filiada será expulsa do partido caso comprovada a participação nos atos de vandalismo no Distrito Federal.

Edimar Escanhoela (PV-SP)

Também candidato nas eleições municipais de 2020, Edimar Aparecido Maritins Escanhoela recebeu 263 votos na cidade de Birigui (SP).

Fabiano da Silva (PSL-SC)

Com 215 votos, Fabiano foi eleito suplente para o cargo de vereador em Itajaí, município de Santa Catarina.

Gilson Mattos Gilo (MDB-RS)

Gilson da Silva Mattos concorreu na eleição municipal de 2020 pelo município de Caseiros (RS) e recebeu 28 votos.

João Batista Benevides (PSL-MT)

Para o cargo de vereador, João Batista Benevides da Rocha disputou as eleições de 2020 em Cuiabá e recebeu 48 votos.

Na época, o candidato lançou candidatura pelo PSL, que, atualmente, é representado pelo partido União Brasil - resultado da fusão entre o antigo partido do ex-presidente Bolsonaro e o DEM.

Fatiminha (MDB-MT)

Maria de Fátima Almeida Barros também disputou as eleições municipais de 2020 em Nova Ubiratã (MT). A candidata recebeu 16 votos e foi eleita suplente.

Paula Neubaner (Patriota-MG)

Concorreu ao cargo de vereadora em Ipatinga, nas eleições de 2020. Porém, com 17 votos, Ana Paula Neubaner Rodrigues foi eleita suplente.

O presidente do Patriotas no estado, Hercules Marques, afirmou que o partido é contrário "a qualquer ato desta natureza" e indicou a possível expulsão do filiado em caso de participação comprovada nos atos golpistas.

Paulo da Caçamba (PSB-RO)

Paulo José Maria disputou a posição de vereador em Jaru (RO) em 2020 e ficou na suplência do cargo com 163 votos recebidos.

Sargento Carlos Ibraim (PTB-MG)

Com 3 votos recebidos, Carlos Ibraim Gomes terminou as eleições de 2020 na posição de suplente para o cargo de vereador pela cidade de Doresópolis, em Minas Gerais.

Além de repudiar os ataques na capital federal, o PTB declarou que há um processo no Conselho de Ética e Disciplina Partidária em que o acusado poderá se defender.

Soldado Bento (PTB-PR)

Ademar Bento Mariano foi eleito primeiro suplente para o cargo de vereador em Querência do Norte, no Paraná, com 202 votos. O policial militar aposentado foi o terceiro candidato mais votado pelo partido nas eleições municipais de 2020.

Sargento Fernandes (MDB-SP)

Candidato nas eleições de 2020 no município de Nuporanga (SP), Henrique Fernandes de Oliveira recebeu 50 votos e foi o nono mais votado do partido.

Também em entrevista ao G1, o MDB-SP afirmou que o emedebista "nunca exerceu atividade ou teve cargo de dirigente do partido" e ressaltou que irá apurar a participação do suplente nos ataques do dia 8, podendo resultar em expulsão da legenda.

Os nomes de todos os políticos mencionados estão presentes na lista completa de prisões divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Cerca de 1.398 pessoas foram presas, sendo 905 encaminhados ao Complexo Penitenciário da Papuda e 493 mulheres levadas à Penitenciária Feminina do DF.

