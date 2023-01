Operação da PF mira suspeitos de organizar e financiar atos em Brasília

A Polícia Federal deflagrou operação, nesta segunda-feira, 16, em Campos dos Goytacazes (RJ) para investigar três suspeitos de participar dos atos golpistas realizados em Brasília no dia 8 de janeiro.



Os policiais prenderam uma pessoa suspeita de ter envolvimento nos ataques terroristas, enquanto duas seguem sendo procuradas. Os nomes dos investigados não foram divulgados pela corporação.

Além dos três mandados de prisão temporária, a operação, nomeada Ulysses, busca cumprir cinco mandados de busca e apreensão. Na investigação, celulares e computadores foram confiscados.

A operação tem como foco investigar possíveis articuladores e financiadores dos atos de invasão e vandalismo nos prédios dos Três Poderes. Com a investigação dos suspeitos, a PF busca encontrar outros envolvidos nos atos antidemocráticos.

No dia 8 de janeiro, terroristas entraram em confronto com a polícia e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal. Além de ocuparem os locais, os extremistas promoveram atos de vandalismo, destruindo móveis, obras de arte, documentos e peças históricas.

Cerca de 1.300 pessoas foram presas, incluindo o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres.

