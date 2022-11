Veja quem são os comentaristas demitidos da Jovem Pan após a eleição de Lula

Comentaristas do programa "Pingo Nos Is", Augusto Nunes e Guilherme Fiuza, são alguns dos demitidos

A emissora de rádio Jovem Pan demitiu os comentaristas Augusto Nunes, Guilherme Fiúza e Guga Noblat, um dia após o segundo turno da eleição presidencial, em 31 de outubro. Os comentaristas do programa “Pingo Nos Is” e do “Morning Show” confirmaram sua saída da emissora e emitiram suas considerações sobre o fato em suas redes sociais.

Guilherme Fiúza declarou no Twitter que o tempo como comentarista do programa “Pingo Nos Is” foi um “belo ciclo”. O jornalista antipetista tinha publicado na segunda, também no Twitter, que os caminhoneiros bolsonaristas que estavam bloqueando as rodovias não estavam parados “contra o resultado da eleição”, mas sim porque estes teriam pedido por “eleições limpas” e “não foram atendidos”. Fiúza indicou que uma “eleição limpa” tem que ser auditada e “não precisa de censura”.

Jovem Pan / Pingos nos Is foi um belo ciclo. Minha gratidão a todos os parceiros dessa jornada. October 31, 2022



Augusto Nunes confirmou a demissão por meio da conta no Twitter. O comentarista também informou a saída do programa de entrevista da Jovem Pan, “Direto ao Ponto”, citando a primeira transmissão, que teve como entrevistado o vice-presidente General Mourão.

Nesta segunda-feira, 31 de outubro, deixei definitivamente Os Pingos nos Is. Obrigado por tudo, amigos. Logo estaremos juntos de novo — Augusto Nunes (@augustosnunes) October 31, 2022

Guga Noblat afirmou que a demissão teve como motivo a falta de sua defesa pela rádio quando a Jovem Pan acusou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de censurar sua programação, após diversos ataques ao então candidato Luiz Inácio da Silva (PT). Noblat deu razão à legislação eleitoral e confirmou em seu tweet que estava afastado de suas funções “desde a semana passada” por este motivo.

Acabo de ser comunicado que estou fora da Jovem Pan por não ter defendido a rádio na história da censura. Estava desde a semana passada afastado e agora é definitivo. — GugaNoblat (@GugaNoblat) October 31, 2022

