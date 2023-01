Elmano: houve discussão no governo Bolsonaro sobre não respeitar resultado da eleição

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), considera que a descoberta da minuta de decreto para intervir no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atesta que foi discutido dentro do governo Jair Bolsonaro (PL) o desrespeito ao resultado das eleições. O documento foi encontrado na terça-feira, 10, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

"Com a minuta, nós podemos pelo menos concluir que houve uma discussão, no âmbito do governo, de não respeitar a Justiça Eleitoral, não respeitar o resultado soberano das urnas, e de uma maneira muito casuística. Porque (a urna eletrônica) vale para todas as eleições de deputados, todos os governadores, senadores, só não valeria para o presidente. Demonstra que não tem nada de técnico, só que não aceitam uma derrota", afirmou.

