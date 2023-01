Quase um quarto dos gastos de Bolsonaro com cartão corporativo foram com apenas 10 empresas

Apenas dez empresas concentraram quase um em cada quatro reais gastos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na Presidência da República. Foram R$ 7,26 milhões pagos a dez fornecedores, 24% do total divulgado até agora dos gastos ao longo de quatro anos. Veja as empresas:

Os gastos com o cartão corporativo da Presidência da República na gestão Bolsonaro vieram a público por meio de solicitação apresentada pela Fiquem Sabendo - agência de dados públicos especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI). Os dados revelam elevados valores em hotéis de luxo a gastos pessoais com sorvetes e cosméticos.

Um pedido feito em 18 de dezembro foi respondido na noite de 11 de janeiro, indicando um link em que constam os dados dos gastos do cartão corporativo de todos os presidentes da República desde 2003, início do primeiro mandato de Lula.

Segundo Luiz Fernando Toledo, um dos fundadores da organização, foram feitos mais de dez pedidos via LAI para ter acesso aos gastos do cartão corporativo da Presidência durante a gestão Bolsonaro — e todos foram negados usando o argumento de que revelar as despesas poderia colocar em risco o presidente e familiares. Em todos os casos, a justificativa foi de que as informações seriam divulgadas depois do fim do mandato, baseado no inciso segundo do artigo 24 da LAI.

Os últimos lançamentos de notas fiscais datam de 19 de dezembro, referente a compra de comida. Se ocorreram gastos posteriores, pagos com cartão corporativo, ainda não constam no sistema.

