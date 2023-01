TCU vai investigar gastos duplicados no cartão corporativo de Bolsonaro

O Tribunal de Contas da União (TCU) deve abrir um procedimento interno para investigar eventuais gastos duplicados em contratos do governo federal e no cartão corporativo da Presidência. O relator será o ministro Antonio Anastasia, após processo ser aberto a partir de uma representação do deputado federal Elias Vaz (PSB-GO).

“Há despesas informadas na fatura do cartão e contratos firmados pela União para os mesmos serviços. É uma verdadeira farra com dinheiro dos impostos dos brasileiros. Queremos que as contas anuais do presidente sejam rejeitadas e os valores sejam devolvidos aos cofres públicos”, afirma o parlamentar.

Antonio Anastasiafez um levantamento com base em dados disponíveis no Portal da Transparência. Segundo ele, o governo pagou R$ 12,1 milhões a uma empresa para fornecimento de passagens, entre janeiro de 2020 e maio de 2022.

Os gastos com o cartão corporativo da presidência da República, durante a gestão da última presidência, vieram a público revelando ao menos R$ 27,6 milhões em despesas, muitas delas chamam a atenção pelos valores em hotéis de luxo a gastos pessoais com sorvetes e cosméticos. O valor considera as faturas do presidente, da primeira-dama Michelle Bolsonaro e do entorno mais íntimo de ambos.

Os gastos no cartão corporativo da Presidência da República, revelados depois de um período de sigilo com o argumento de preservar a segurança do chefe do Executivo e de parentes, indicam ainda que foram registrados gastos expressivos durante motociatas. O mesmo cartão fez ainda 6 transferências de 9,5 mil no mesmo dia a lanchonete.

Uma mesma lanchonete em São Paulo recebeu mais de R$ 626,3 mil do cartão corporativo, entre 2019 a 2022. O estabelecimento era lugar cativo das transferências, aparecendo 102 vezes nos gastos do cartão, com média de gastos na casa de R$ 6 mil.

Desse total, 11 vezes foram transferências de exatos R$ 9 mil ao longo dos anos, enquanto, no mesmo dia, a lanchonete recebeu seis pagamentos de R$ 9,5 mil. O pagamento aconteceu sob o mesmo CPF no dia 15 de abril de 2022.

