Em um único dia, Bolsonaro gastou R$ 363 mil em hotel com cartão corporativo

Os 10 maiores gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o cartão corporativo foram com hospedagem. Em um único dia, foram gastos mais de R$ 363 mil pago à empresa Hotur São Paulo Participações e Empreendimentos LTDA, em 3 de janeiro de 2021.

A mesma fornecedora aparece em 6 dos 10 maiores pagamentos feitos pelo ex-presidente, conforme os dados de despesas com cartão de pagamento do Governo Federal. A data do maior pagamento coincide com o feriado de Ano Novo de 2021, quando Bolsonaro estava de folga no litoral paulista.

Ele ficou em Guarujá por oito dias, entre 28 de dezembro a 4 de janeiro. Na época, registros mostram que Bolsonaro andou de moto aquática e barco, em uma delas pulou no mar para falar com apoiadores e compartilhou o momento nas redes sociais.

O segundo maior gasto individual segue no mesmo roteiro. Em 2 de março do ano passado, Bolsonaro passou o Carnaval no mesmo hotel, do dia 26 até o início de março. Em vídeos, o ex-mandatário publicou vídeos andando de moto aquática, cumprimentou apoiadores e tirou fotos em aglomerações.

Mesmo após o fim do carnaval, Bolsonaro seguiu sem agenda oficial, assim como durante o feriado. O presidente visitou praias, cumprimentou e tirou fotos com banhistas e fez passeios de moto e de jet ski. Ele fez uma travessia de balsa entre Guarujá e Santos, também no litoral de São Paulo, e foi para outro município próximo, Praia Grande.

Pelo menos R$ 13,6 milhões foram desembolsados em hospedagem. A maioria das vezes foi em locais de luxo, contrariando o discurso adotado por Bolsonaro, que afirmava ser contrário a esbanjar dinheiro público.



A Hotur São Paulo Participações e Empreendimentos LTDA é a razão legal do Ferraretto Hotel, onde o agora ex-presidente costumava passar momentos de descanso. Ao longo dos quatro anos, o estabelecimento recebeu R$ 1,46 milhão. Consultas na internet mostram que as diárias variam de R$ 436 a R$ 940. Assim, considerando um valor médio de R$ 500, o montante seria suficiente para mais de 2,9 mil diárias.



(Colaborou a repórter Gabriela Custódio e com agências)