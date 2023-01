Cartão corporativo: veja os gastos de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro durante mandatos

O Governo Federal tornou público os dados que indicam os gastos dos ex-presidentes da República no período de 2003 a 2022. Disponíveis para acesso no site do governo, as planilhas apontam os gastos dos mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2008), Dilma Rousseff (2011-2016), Michel Temer (2016-2018) e Jair Bolsonaro (2019-2022).

Confira os gastos de cada ex-presidente (valores corrigidos pela inflação):

Lula 1 (2003-2006): R$ 59 milhões

Lula 2: (2007-2010): R$ 47,9 milhões

Dilma 1 (2011-2014): R$ 42,3 milhões

Dilma 2 (2015-2016): R$ 10,2 milhões

Temer (2016-2018): R$ 15,3 milhões

Bolsonaro (2019-2022): R$ 32,7 milhões

Corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), Lula apresentou o maior volume de gastos durante o mandato, seguido pela ex-presidenta Dilma Rousseff. No segundo mandato da petista, as despesas foram menores, visto que Dilma sofreu impeachment e foi retirada do cargo.

O emedebista Michel Temer assumiu a Presidência por dois anos e totalizou R$ 15,3 milhões em despesas no cartão presidencial. Pelas redes sociais, Temer provocou os ex-mandatários e comparou os números, apontando o fato de ter registrado o menor gasto com os valores somados. A publicação foi apagada posteriormente.

Já o valor dos gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro, embora não seja o maior, chamou atenção do público pelas quantias destinadas a compras específicas. Sem considerar a inflação, as despesas do ex-presidente durante os quatros anos de mandato totalizaram R$ 27,6 milhões - desse valor, 13,7 milhões foram destinados à hospedagem.

Além de hotéis, Bolsonaro destinou parte dos gastos em alimentação e supermercados - o equivalente à R$ 10,2 milhões.

Entre 2019 e 2022, Bolsonaro chegou a gastar R$ 581 mil em padarias, R$ 408 mil em peixarias e R$ 8 mil em sorveterias. Um dos maiores gastos registrados pelo ex-capitão foi a compra de R$ 109.266 realizada em um restaurante em Boa Vista (RR).

De acordo com Paulo Pimenta, secretário de Comunicação Social (Secom), a divulgação dos gastos presidenciais não configuram a liberação das informações inclusas no sigilo de 100 anos decretado por Bolsonaro, que também estão sob análise da Controladoria Geral da União (CGU).



