Bolsonaro gastou R$ 109 mil em restaurante que vende marmita a R$ 16

Os gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgados nesta quinta-feira, 12, pela Secretaria Geral da Presidência da República, totalizaram R$ 27,6 milhões durante os quatro anos de mandato. Entre as despesas realizadas, um dia específico chamou a atenção.

No dia 26 de outubro de 2021, o ex-chefe do Executivo gastou R$ 109.266 no restaurante Sabor de Casa, localizado em Boa Vista (RR). No local, os preços das marmitas vendidas variam entre R$ 16 (versão econômica) e R$ 20 (versão tradicional).

Com o valor gasto no cartão presidencial, seria possível comprar cerca de 6 mil marmitas.

Em entrevista ao Uol, a dona do restaurante, Roberta Rizzo, afirmou que Bolsonaro adquiriu kits de lanche e marmitas para a equipe. Foram 659 marmitas de almoço, custando R$ 30 cada, e quase 3 mil kits de lanches, com sanduíche, água, maçã e barra de cereal, também no valor de R$ 30 cada.

Além das despesas feitas no restaurante, o cartão do ex-presidente registrou outros gastos no mesmo dia, como R$ 40 mil em hospedagem. Apenas no dia 26 de outubro de 2021, o ex-presidente chegou a gastar R$ 155 mil.

Na data, Bolsonaro cumpriu agenda presidencial em Roraima, onde visitou um abrigo de migrantes venezuelanos, visitou uma comunidade indígena e participou de um culto em comemoração aos 106 anos da Igreja Assembleia de Deus, em Boa Vista.

