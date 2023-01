Cartão corporativo de Bolsonaro fez 6 transferências de 9,5 mil no mesmo dia a lanchonete

Uma mesma lanchonete em São Paulo recebeu mais de R$ 626,3 mil do cartão corporativo da Presidência da República, entre 2019 a 2022, quando Jair Bolsonaro (PL) era chefe do Executivo. O estabelecimento era lugar cativo das transferências, aparecendo 102 vezes nos gastos do cartão, com média de gastos na casa de R$ 6 mil.

Desse total, 11 vezes foram transferências de exatos R$ 9 mil ao longo dos anos, enquanto, no mesmo dia, a lanchonete recebeu seis pagamentos de R$ 9,5 mil. O pagamento aconteceu sob o mesmo CPF no dia 15 de abril de 2022.

Na data, Bolsonaro, já pré-candidato à reeleição, montou palanque em Mariana, cidade do interior de São Paulo, fazendo discurso inflamado para centenas de motociclistas que o acompanharam em uma motociata.



Ele atacou o PT, disse ser chefe do Executivo federal "por uma missão de Deus" . As investidas foram direcionadas também ao WhatsApp e aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em outro momento, apoiadores de Bolsonaro gritaram palavras de ordem contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal oponente na disputa.

Há também três transferências de R$ 9,6 mil e outras três de R$ 6 mil. O valor mínimo gasto na lanchonete foi de R$ 150 e o máximo foi um pagamento feito no dia 11 de fevereiro de 2019, na quantia de R$ 15.270.

As informações foram publicadas após pedido da agência de dados públicos Fiquem Sabendo, especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI). A liberação aconteceu nesta quarta-feira, 12.

Em agosto, Bolsonaro já negou ter feito gastos com o cartão corporativo do Planalto. "Nunca gastei um centavo, eu posso sacar até R$ 25 mil por mês e tomar tubaína, mas nunca usei", disse o chefe do Executivo federal sobre o uso pessoal do cartão .

