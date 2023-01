Moraes ordena prisão do ex-comandante da PM do Distrito Federal, alvo de atos terroristas

Coronel Fabio Augusto estava no comando da corporação no dia dos ataques golpistas a prédios da Praça dos Três Poderes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, nesta terça-feira, 10, a prisão do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fabio Augusto, que estava no comando da corporação no dia dos ataques golpistas a prédios da Praça dos Três Poderes no último domingo.

A informação foi confirmada pela Folha de S. Paulo. O agente já havia sido afastado do cargo na tarde da segunda-feira, 9, pelo interventor federal Ricardo Capelli. Ele afirmou que a manifestação golpista promovida por militantes bolsonaristas foi possível por causa da "sabotagem" nas forças de segurança locais, sob responsabilidade de Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) e secretário de Segurança Pública exonerado.

O Governo Federal, integrantes da Polícia Federal e do Judiciário têm creditado à PM do DF a responsabilidade pela invasão da Praça dos três Poderes. O ex-comandante era titular também no dia da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 12 de dezembro, quando bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal. O coronel estava na pasta desde abril de 2022.

O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação contra o alto comando da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para apurar eventual omissão durante a invasão. A investigação foi aberta de ofício pelo coordenador de Controle Externo da Atividade Policial, procurador da República Peterson da Paula. O comandante da corporação, coronel Fábio Augusto Vieira, está entre os alvos da apuração.

Com a investigação, o procurador-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Georges Seigneur, recomendou pelo afastamento provisório do Secretário de Segurança Pública, Fernando de Sousa Oliveira, e do coronel Fábio Augusto.

