277 bolsonaristas estão presos no sistema penitenciário do DF por atos terroristas

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgou nesta terça-feira, 10, a listagem de pessoas presas pelos atos terroristas na Praça dos Três Poderes, no domingo, 8. Ao todo, 277 bolsonaristas estão no Centro de Detenção Provisória II, após serem ouvidas na sede da Polícia Federal.

A listagem foi anunciada por decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A pasta afirmou que devido ao alto número de prisões, não é possível que o sistema das unidades prisionais faça comunicações individuais.

"Dessa forma, será mantida lista atualizada das pessoas transferidas para o Sistema Prisional, a fim de possibilitar o acesso de familiares e advogados a elas", explicou a secretaria.

O número de detidos está na casa dos 1,5 mil, conforme informações do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A fala foi feita na tarde da segunda-feira, 9, enquanto os bolsonaristas presos ainda eram ouvidos e aguardavam audiência de custódia.

Durante a noite passada e parte da manhã desta terça, a PF começou a liberar menores de idade, mulheres com crianças pequenas e idosos, que tiveram prioridade na triagem. A Polícia Federal ainda não divulgou um balanço de quantas pessoas foram soltas e quantas continuam presas.

Um ônibus com bolsonaristas, especialmente idosos, foi visto deixando a sede da Academia Nacional da PF em direção à Rodoviária Interestadual de Brasília.

Conforme o g1, os golpistas estavam no local desde a manhã de segunda, após serem retirados do acampamento instalado no Quartel-General do Exército.

Confira lista:

Pessoas presas no Sistema P... by Julia Duarte

