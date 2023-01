Após atos terroristas, popularidade de Bolsonaro na Internet atinge pior nível

O último pico na pontuação do ex-presidente foi registrado em outubro do ano passado

A popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Internet atingiu pior índice em quatro anos, após os ataques de extremistas realizados neste domingo, 8.

Os dados são calculados pelo Índice de Popularidade Digital (IPD), feito pela Quaest e publicado pela Folha de São Paulo, que mede a presença de marcas e personalidades nas redes sociais. O indicador varia de 0 a 100 e é calculado diariamente.

Na segunda-feira, 9, a popularidade do ex-presidente atingiu 21 pontos. Um dia antes do episódio de vandalismo na capital federal, a pontuação estava na casa dos 40 pontos.

O registro prova que os atos, realizados por bolsonaristas radicais, foram negativos para a popularidade do ex-mandatário nas redes sociais, espaço bastante utilizado pelo ex-mandatário para se comunicar com os apoiadores.

O índice positivo mais recente do ex-presidente foi registrado no início da campanha de segundo turno. No dia 7 de outubro de 2022, ele atingiu o pico de 88,1 comparado a 83,7 de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após o segundo turno e a consequente derrota nas eleições, a pontuação de Bolsonaro entrou em declínio.

O IPD analisa a presença digital (quantidade de perfis ativos), o engajamento (volume de reações e comentários), a valência (reações positivas e negativas), a fama (audiência nas redes sociais) e a mobilização (total de compartilhamentos).



