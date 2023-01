"Fake news porca e nojenta", diz neta de idosa associada a boatos bolsonaristas

Diferente das informações divulgadas pelos radicais, a idosa morreu em outubro do ano passado, em decorrência de um AVC

A neta da idosa que teve a imagem associada a fake news bolsonaristas se pronunciou nesta terça-feira, 10, e lamentou as notícias falsas envolvendo a avó. Os extremistas divulgaram a informação de que a idosa teria morrido no ginásio da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Pelas redes sociais, Juliana Cuchi Oliveira desmentiu os boatos que circulam na internet e afirmou estar muito chateada com o uso da imagem da avó, Deolinda Tempesta Ferracini.

“Hoje eu acordei com o meu direct bombando de notícias, que estão pegando a foto da minha avó e falando fake news, falando que ela morreu em um campo de concentração, coisas de política. Se vocês virem [a foto], apenas denunciem, tá bom? Eu estou muito chateada, muito mesmo. O banco de imagens da minha avó não dá o direito ao uso indevido. Fake news porca, nojenta. Viralizou em tudo e eu não sei mais o que a gente faz”, desabafou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No vídeo publicado, Juliana ainda aponta o fato de que, nesta terça-feira, completam três meses desde a morte da avó. Deolinda Tempesta Ferracini faleceu em outubro do ano passado após um acidente vascular cerebral (AVC).

A foto utilizada no boato foi retirada de um banco de imagens gratuito, do fotógrafo Edu Carvalho. Essa não é a primeira vez que a imagem da idosa é usada de forma indevida. Em 2019, um totem localizado em São Paulo utilizou a foto da mulher para apresentá-la como uma das vítimas da Covid-19.

O contexto do óbito criado pelos bolsonaristas dizia que a idosa teria morrido no ginásio da Polícia Federal, após as autoridades deterem cerca de 1.200 pessoas que teriam participado dos atos terroristas em Brasília. A PF desmentiu a informação sobre a morte da idosa durante a operação.

A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia. — Polícia Federal (@policiafederal) January 10, 2023

A informação falsa também foi compartilhada pelos parlamentares Bia Kicis (PL) - que se desculpou pelo equívoco - André Fernandes (PL) e Osmar Terra (MDB).

Sobre o assunto Bolsonaristas confrontam oficiais antes de desmonte de acampamento em Sorocaba

Cerca de mil bolsonaristas devem ser indiciados e transferidos para a Papuda

Bolsonaristas declaram luto a falsa morte de idosa em acampamento

É falsa infomação de morte de idosa no QG do exército; foto é de banco de imagem

Tags