Bolsonaristas declaram luto a falsa morte de idosa em acampamento

Bolsonaristas declararam luto pela suposta morte de uma idosa que teria sido mantida presa no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília. A informação é falsa e foi desmentida pela Polícia Federal.

A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia. — Polícia Federal (@policiafederal) January 10, 2023

O boato circulou nas redes sociais e o conteúdo reúne uma foto de uma idosa, retirada de um banco de imagens, com a frase “Morre idosa”. Os extremistas chegaram a utilizar a foto para declarar luto pelo suposto óbito.

Nas postagens, bolsonaristas ainda adicionaram mais informações falsas, identificando a mulher como “Dona Carmem” e afirmando que ela teria morrido sem atendimento médico adequado.

A notícia também foi divulgada de maneira errônea pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF) em discurso na Câmara dos Deputados. Pelo Twitter, a parlamentar se desculpou pelo equívoco.

Hoje da Tribuna,informei que recebi a notícia do falecimento de uma idosa sob custódia da PF mas que não havia confirmação do fato.Posteriormente anunciei a confirmação pela OAB.O Presidente da OAB/DF me alerta que a confirmação não partiu da OAB. Peço desculpas pelo equívoco. — Bia Kicis (@Biakicis) January 10, 2023

Cerca de 1.200 pessoas foram detidas e levadas ao ginásio da Academia da PF, em Brasília, após desmobilização do acampamento no QG do Exército. A operação é realizada para averiguar possível ligação dos manifestantes com os atos de terrorismo realizados no último domingo, 8, nas sedes dos Três Poderes.

