É falsa infomação de morte de idosa no QG do exército; foto é de banco de imagem

A Polícia Federal desmentiu nesta segunda-feira, 9, a informação de que uma idosa teria morrido nas dependências da Academia Nacional de Polícia. A imagem foi espalhada pelas redes sociais por bolsonaristas e, na verdade, a foto era de um banco de imagens gratuito.

Edu Carvalho, fotógrafo responsável pelo registro, disse ao jornal Extra que a senhora das imagens era avó de sua esposa. Os registros foram feitos ainda em 2018, e Deolinda Tempesta Ferracini faleceu em 10 de novembro de 2022, aos 80 anos, por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Em nota, a Polícia Federal informou que é falsa a informação de que a mulher tenha morrido após ter sido detida no acampamento bolsonarista localizado em frente ao Quartel General do Exército. Paulo Cappelli, interventor que assumiu a segurança pública no Distrito Federal, também negou a informação à TV Globo.

A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia. — Polícia Federal (@policiafederal) January 10, 2023

A informação falsa chegou a ser divulgada pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF) em sessão no plenário da Câmara dos Deputados. Mais tarde, a congressista se desculpou pelo “equívoco” em seu twitter.

Hoje da Tribuna,informei que recebi a notícia do falecimento de uma idosa sob custódia da PF mas que não havia confirmação do fato.Posteriormente anunciei a confirmação pela OAB.O Presidente da OAB/DF me alerta que a confirmação não partiu da OAB. Peço desculpas pelo equívoco. — Bia Kicis (@Biakicis) January 10, 2023





De acordo com o jornal O TEMPO, parlamentares bolsonaristas pretendem acionar o Ministério dos Direitos Humanos e a Defensoria Pública da União para assegurar condições básicas aos golpistas presos após os atos terroristas deste domingo, 8. Carla Zambelli (PL-SP), Carlos Jordy (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF) estão envolvidas no projeto.



Ao menos 1,5 mil extremistas foram presos após os ataques às sedes dos três Poderes, em Brasília. Diversos acampamentos de extremistas localizados na frente de instalações militares por todo o País também começaram a ser desmobilizados.

