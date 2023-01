Invasão do Capitólio x Ataques em Brasília: entenda semelhança

Na tarde de 6 de janeiro de 2021, apoiadores do ex-presidente Donald Trump se reuniam ao redor do Capitólio para impedir a certificação da vitória do Democrata Joe Biden. Inflamados por alegações de Trump sobre fraude eleitoral, a multidão rompe a barricada policial.

O chefe da polícia do Capitólio dos Estados Unidos pede ao Comandante da Guarda Nacional de Washington, D.C., para solicitar assistência imediata, mas, de acordo com a linha do tempo no portal da CBS News, o reforço só chegaria quatro horas depois.

Por volta das 14 horas, a multidão pró-Trump entrou no prédio e começou a quebrar janelas e abrir portas para que outros os seguissem. Anteriormente, em dezembro, Trump incitara a presença dos apoiadores em postagens no Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O debate entre os parlamentares foi adiado, enquanto as duas casas do Congresso eram evacuadas. O vice-presidente, Mike Pence, foi retirado às pressas e outros membros do governo foram para locais seguros, enquanto os terroristas norte-americanos invadiam o prédio.

“Mike Pence não teve coragem de fazer o que deveria ter sido feito para proteger nosso País”, afirmou Donald Trump no Twitter, seguindo a recusa de seu vice-presidente em apoiar as falsas alegações de fraude eleitoral.

Dino: ataque foi o 'Capitólio brasileiro', mas sem mortes e com mais presos; VEJA

Autoridades federais levantaram uma estimativa de 2,73 milhões de dólares (cerca de 14 milhões de reais) em danos à propriedade causados pela invasão à capital em 6 de janeiro nos Estados Unidos, segundo informações da Forbes.



O número total de mortos foi de 5 pessoas, incluindo participantes da invasão e um policial que servia o Capitólio no dia do ataque.

Um relatório bipartidário do Senado destaca que pelo menos sete pessoas perderam a vida em acidentes relacionados ao dia 6 de janeiro, de acordo com o jornal The New York Times.

Invasão do Capitólio: Semelhanças e diferenças no Brasil

A integridade do processo eleitoral também foi contestada por Jair Bolsonaro antes e depois de sua derrota presidencial nas urnas para Luís Inácio Lula da Silva durante o segundo turno.

As afirmações do ex-presidente incluíam críticas à urna eletrônica e o seu partido (PL) moveu ação que pedia a invalidação dos votos, argumentando sobre “inconsistências” em arquivos gerados pela urna, sem provas de fraude.

Diferente da invasão ao Capitólio, os parlamentares brasileiros não estavam nos edifícios da Praça dos Três Poderes no momento do ataque, no domingo, 8, enquanto o presidente eleito, Lula, visitava Araraquara (SP).

Câmara dos EUA pode investigar Eduardo Bolsonaro sobre ataque ao Capitólio; CONFIRA

Os atentados em Brasília aconteceram cerca de uma semana após a posse do presidente Lula, no primeiro dia de janeiro. Durante a certificação pelo Supremo Tribunal Eleitoral (STE), nenhuma investida oficial para impedir o processo aconteceu.



Em resposta aos atos de terrorismo em Brasília, Bolsonaro - atualmente na Flórida, Estados Unidos - compartilhou em seu Twitter críticas à depredação e invasão de prédios públicos.

Invasão do Capitólio: Conduta policial

O policial do Capitólio nos Estados Unidos, Eugene Goodman, conseguiu afastar a multidão pró-Trump do Senado. O momento foi capturado pelo repórter do HuffPost, Igor Bobic.

As ações da segurança norte-americana, como a atitude de Goodman, são outro ponto de comparação com os ataques acontecidos em Brasília. Vídeos e postagens nas redes sociais mostram diversos policiais brasileiros aparentemente sem reação.

Em Brasília, imagens mostram policiais aparentemente sem reação (Foto: SERGIO LIMA/AFP)



Invasão do Capitólio: Dois anos depois

Ao menos 978 pessoas foram presas e acusadas em relação aos crimes cometidos no dia 6 de janeiro de 2021. As informações do portal Insider ainda noticiam que o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, busca a ajuda do público para identificar outros participantes.

O segundo ano após o ataque foi relembrado pelo presidente Joe Biden com a premiação da “Presidential Citizens Medal” a 14 indivíduos que atuaram durante a invasão ao Capitólio; três das medalhas foram concedidas postumamente

Invasão do Capitólio: Resposta ao ataque no Brasil

A deputada Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, citou a semelhança entre as invasões no Capitólio e na Praça dos Três Poderes em sua postagem nas redes sociais. “Os EUA devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida”, declarou.

A parlamentar estava na cerimônia de certificação da vitória de Joe Biden quando os ataques aconteceram. “Eu não achei que seria apenas morta. Eu pensei que outras coisas aconteceriam comigo também”, revelou para a CNN.

O presidente Joe Biden compartilhou seu apoio a Lula nas redes sociais e condenou o que considera “um assalto à democracia e à transferência pacífica de poder no Brasil”.

Tags