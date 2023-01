Biden classifica violência pró-Bolsonaro como 'ultrajante'

O presidente americano, Joe Biden, qualificou, neste domingo (8), como "ultrajante" o ataque contra prédios do governo no Brasil por parte de uma multidão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Este foi o primeiro comentário público de Biden, que está em viagem a El Paso, no estado do Texas (sul), na fronteira com o México, desde que centenas de apoiadores radicais de Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, em Brasília. Os invasores protestam contra a volta ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou Bolsonaro nas urnas em outubro passado e assumiu o cargo há uma semana.





