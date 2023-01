Hospital na Flórida diz que Bolsonaro não está internado lá

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro havia afirmado que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava internado em hospital no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo Lauro Jardim, seria no Florida Advent Health Celebration, mas o hospital nega

O hospital Florida Advent Health Celebration negou que Jair Bolsonaro (PL) esteja internado no local. Michelle Bolsonaro, ex-primeira dama, afirmou que o ex-presidente estava no hospital em decorrência de dores abdominais, nesta segunda-feira, 9.

A coluna do jornalista Lauro Jardim, do O Globo, afirmou que o hospital em que Bolsonaro estaria internado seria o Florida Advent Health Celebration, em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Jornalistas do jornal O Estado de Minas entraram em contato com o centro de saúde e a instituição disse que não há nenhum paciente com o nome de Bolsonaro internado no local. O sobrenome de Bolsonaro chegou a ser soletrado para a informação ser confirmada.

A internação do ex-presidente ocorreu um dia depois da invasão de apoiadores dele ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro levou uma facada durante a campanha presidencial em 2018, e afirma que as internações são consequência do ocorrido.

Na mensagem divulgada por Michelle, ela alegou que a hospitalização de Bolsonaro é necessária por complicações da facada.

“Meus queridos, venho informar que o meu marido Jair Bolsonaro se encontra em observação no hospital em razão de um desconforto abdominal decorrente das sequelas da facada que levou em 2018. Estaremos em oração pela saúde dele e pelo Brasil”, disse a postagem. Ela não mencionou, entretanto, o nome do hospital.

Em alguns hospitais no Brasil e nos Estados Unidos, é possível que pessoas com maior visibilidade sejam cadastradas com o outro nome ou até não tenham o nome inserido no sistema de internação de hospitais para evitar exposição.

