Invasão não seria possível sem conivência de autoridades do DF, diz Pimenta

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, responsabilizou as "autoridades" do governo do Distrito Federal pela invasão da sede dos Três Poderes, em Brasília. No final a tarde deste domingo, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), determinou a exoneração do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, após a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). "A invasão da sede dos Três Poderes não seria possível sem cumplicidade e conivência de autoridades do DF", disse Pimenta, no Twitter. "São intoleráveis, inaceitáveis e criminosas as ações deste grupo de radicais contra a democracia e ao Estado de Direito", completou.

