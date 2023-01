Cearense Maurício Holanda será anunciado secretário de Articulação do MEC 

O indicado será o quarto cearense a ocupar um cargo de destaque no MEC

O Ministério da Educação deverá anunciar mais um cearense para compor a sua equipe. Na tarde desta sexta-feira, 6, o ex-secretário de Educação do Ceará e de Sobral, Maurício Holanda, será anunciado para assumir a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino na pasta. A previsão é que os novos nomes sejam anunciados em coletiva de imprensa marcada para as 15 horas.

O indicado será o quarto cearense a ocupar um cargo de destaque no MEC. A pasta, comandada pelo ministro Camilo Santana, conta ainda com a presença da secretária executiva, Izolda Cela, e da presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba.

Maurício é graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Fez mestrado e doutorado em educação também pela UFC, onde foi professor entre 1998 e 2002. Holanda também foi especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério do Planejamento (MPOG).



Em cargos de governo, o futuro gestor atuou como secretário de Educação do Estado do Ceará, secretário de Educação do município de Sobral, Ceará, e consultor legislativo da Câmara Federal para a área de Educação Cultura e Esporte.

