Lula dá posse a Camilo, no MEC, e aos demais ministros

Senador eleito, Camilo Santana (PT) foi empossado ministro da Educação na noite deste domingo, 1º. Após subir a rampa do Planalto, receber a faixa presidencial e discursar ao povo no parlatório do Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprimentou líderes internacionais e empossou 37 ministros e ministras de Estado.

"Muito obrigado pela confiança, querido presidente Lula!", postou Santana nas redes sociais. Na cerimônia, cada ministro foi chamado para assinar o termo de posse.

Sônia Guajajara (Psol) foi a primeira ministra a ser empossada. A indígena comandará o Ministério dos Povos Indígenas. A pasta foi criada nesta terceira gestão de Lula dentro da estrutura do governo federal.

Na ocasião, Lula também assinou uma série de decretos e de medidas provisórias (MP).

Lula empossa Camilo Santana como ministro da Educação

Vídeo: João Paulo Biage / O POVO pic.twitter.com/XZR5HqYYmS — Jogo Político (@jogopolitico) January 1, 2023

Nova gestão do Ministério da Educação

A cúpula da gestão da Educação ficará na responsabilidade de cearenses. A ex-vice-governadora Izolda Cela (sem partido) será a número dois da pasta, como secretária-executiva do MEC. Além deles, Fernanda Pacobahyba, que estava à frente da Secretaria da Fazenda do governo de Santana, foi convidada para chefiar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

