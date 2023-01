Camilo explica extinção de Secretaria da Alfabetização no MEC: "Sem resultado efetivo"

O ministro destacou que a alfabetização brasileira "regrediu absurdamente" nos últimos anos e reafirmou a intenção de fazer com que o tema seja prioridade

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), rebateu críticas sofridas pela gestão da pasta, nesta semana, após uma reformulação na estrutura do Ministério da Educação (MEC) que não prevê a continuidade da Secretaria Nacional de Alfabetização (Sealf), criada em 2019, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



De acordo com o gestor, mudanças na estrutura do MEC foram sugeridas, inclusive, pelo Grupo de Transição da Educação. “De nada adianta manter estrutura que não traga qualquer resultado efetivo, inclusive por estar fora da visão sistêmica que queremos para a educação, como era a Sealf”, escreveu Camilo em postagem no Twitter.

De nada adianta manter estrutura que não traga qualquer resultado efetivo, inclusive por estar fora da visão sistêmica que queremos para a educação, como era a Sealf. A alfabetização brasileira regrediu absurdamente nos últimos anos. (+)

O ministro destacou que a alfabetização brasileira “regrediu absurdamente” nos últimos anos e reafirmou a intenção de fazer com que o tema seja prioridade. “Por isso, atuaremos em apoio e estreita parceria com estados e municípios. Informo ainda que estarei anunciando novos nomes de nossa equipe até o final desta semana”, concluiu.

Publicação no Diário Oficial da União (DOU) que definiu a nova estrutura organizacional do MEC prevê uma lista de “órgãos específicos singulares”, dentre estes uma Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão.

Dentre os que fizeram críticas à medida está o ex-ministro da Educação de Bolsonaro, Victor Godoy. “Para quem prometeu priorizar a alfabetização, o Governo Lula já começa com erros graves (...) Com essa ação, todo o trabalho de 4 anos pode ser perdido. O discurso tem que vir acompanhado da prática”, cobrou no último dia 2.

