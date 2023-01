Acampamentos bolsonaristas devem ser encerrados até sexta, afirma Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou nesta quarta-feira que a questão dos acampamentos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser resolvida até o fim desta semana. Dino disse não esperar que haja resistência dos acampados, que não aceitam o resultado das eleições de 2022.

"A condução que eu tenho com o (ministro da Defesa, José) Múcio é de que estará resolvido até sexta", disse ele na saída da cerimônia de transmissão de cargo ao ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). "Não vai haver resistência", disse, emendando que a questão será resolvida mesmo se houver.

Dino afirmou ainda que a Justiça fará reuniões com estados da Amazônia para tratar do policiamento à região, já a partir deste mês. "Vamos fazer projetos para a ação da Polícia Federal em conjunto com as polícias estaduais", comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Lula despacha no Planalto após varredura da PF

Quem é Ricardo Stuckert, fotógrafo que chamou a atenção do público na posse de Lula

Cid Gomes retorna ao Senado para cumprir segunda metade do mandato

Bolsonaristas divulgam informação falsa de que indígena Serere Xavante teria morrido na prisão

Na contramão de Lula, Rui Costa diz que presidente pode disputar reeleição

Lula inaugura gabinete e começa a despachar no Planalto

Equipe de Lula encontra portas do Palácio do Planalto trancadas após saída de Bolsonaro

Silvio Almeida vai reativar Comissão de Mortos e Desaparecidos e revogar atos de Damares

Exército ignora Lula e proíbe acesso a documentos de Pazuello

Tags