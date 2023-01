Equipe de Lula encontra portas do Palácio do Planalto trancadas após saída de Bolsonaro

A equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou o Palácio do Planalto no último fim de semana para preparar a chega dos membros do novo governo e encontrou as portas que dão acesso aos gabinetes trancadas após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do cargo.

De acordo com informações da jornalista Natuza Nery, da GloboNews, parte da equipe do novo governo encontrou acesso ao local impedido e precisou solicitar os serviços de um chaveiro para destrancar as salas.

A equipe de segurança do presidente, incluindo a Polícia Federal e os integrantes do Palácio, iniciou, nesta terça-feira, 3, varreduras no prédio para preparar a chegada do mandatário. A busca tem o objetivo de verificar se há a instalação de grampos ou escutas telefônicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da segurança, é possível que reformas e mudanças no layout e na mobília do local também sejam feitas nos gabinetes do edifício.

O mesmo procedimento deve acontecer nos próximos dias no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República. Lula e a primeira-dama Janja da Silva continuam hospedados em hotel em Brasília até que a inspeção e manutenção do local sejam finalizadas.

Neste domingo, 1º, em coquetel realizado no Itamaraty, Lula afirmou que não haverá mais "cercadinho" na residência. A estrutura era utilizada por Bolsonaro para conversar com os apoiadores.

O ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) Paulo Pimenta (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 2, que a equipe de Bolsonaro entregou as residências oficiais “de qualquer jeito”. Pimenta também disse que Lula visitou a Granja do Torto, casa de campo oficial da Presidência, e notou que as condições do local não estavam muito boas.

Ainda não há data oficial para que o presidente se mude para o Palácio da Alvorada.

Sobre o assunto CGU cria grupo para reavaliar sigilos da gestão Bolsonaro

Lula despacha no Planalto, prestigia posse de Alckmin no MDIC e recebe Haddad

Equipe de segurança de Lula faz varredura no Palácio do Planalto

Livro de posse e faixa presidencial que Lula usou são oficiais

Tags