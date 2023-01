Cid Gomes retorna ao Senado para cumprir segunda metade do mandato

Afastado do Senado Federal desde o fim do ano passado, Cid Gomes (PDT-CE) anunciou nesta quarta-feira, 4, o retorno ao mandato. O parlamentar havia solicitado, no dia 5 de setembro, uma licença não remunerada de 120 dias para “tratar de assuntos pessoais”.

"Retomo hoje o mandato de senador com a certeza de que iniciaremos um novo ciclo em nosso País. O Senado Federal terá papel importante e espero dar minha contribuição para que retomemos o caminho do desenvolvimento e da redução das desigualdades", publicou o senador, nas redes sociais.



January 4, 2023

Cid saiu de licença durante o período eleitoral. Durante o pleito, no entanto, o pedetista esteve ausente da campanha pelo governo estadual. Durante o tempo em que esteve afastado do Senado, Gomes foi substituído pelo empresário Júlio Ventura (PDT). O primeiro suplente, Prisco Bezerra (PDT), não assumiu o posto para se dedicar à campanha do irmão, Roberto Cláudio (PDT), ao Governo do Ceará.



O senador reapareceu no Senado em agosto de 2022, após meses de ausência em função de licenças, participações remotas e do período de recesso. No retorno presencial, ele relatou as autorizações de dois empréstimos internacionais para o Ceará, no valor de US$ 91 milhões. O retorno chamou atenção dos colegas, que foram cumprimentá-lo e formaram rodinhas de conversa em torno dele em alguns momentos.

