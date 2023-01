Lula inaugura gabinete e começa a despachar no Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se instalou no gabinete presidencial no Palácio do Planalto e realizou, nesta terça-feira, 3, os primeiros despachos do novo governo no local.

No primeiro dia útil do terceiro mandato do petista, Lula ainda não havia utilizado as instalações do Palácio, pois o prédio está passando por varreduras desde a última segunda-feira, 2, despachava do hotel onde está hospedado em Brasília.

Nesta terça-feira, 3, Lula visitou o Planalto com a primeira-dama Janja da Silva, que também terá gabinete no terceiro andar do local, e realizou os primeiros despachos como chefe do Executivo.

Apesar das inspeções terem sido finalizadas no gabinete presidencial, outras áreas do edifício ainda passam por varreduras.

A equipe de segurança do presidente realiza inspeções e manutenções no local em busca de grampos e escutas telefônicas nos gabinetes. O procedimento é padrão na troca entre mandatários, mas foi reforçado em meio a uma conturbada passagem de bastão com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que não compareceu à cerimônia de posse do sucessor.

No último final de semana, membros da equipe do novo governo foram impedidos de entrar nos gabinetes do Planalto, após encontrarem as portas de acesso trancadas.

Nos próximos dias, os procedimentos de manutenção também serão realizados no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.