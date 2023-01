Com a presença de Lula, Alckmin assume ministério e defende reforma tributária

O vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) assumiu, nesta quarta-feira, 4, o cargo de titular no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), pasta que foi retomada no novo governo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava presente no evento junto à primeira-dama Janja da Silva. Essa é a primeira cerimônia de ministros que o petista comparece em agenda oficial.

Em discurso, Alckmin defendeu a realização de uma reforma tributária no país e considerou a reindustrialização como essencial.

O ex-tucano analisou como urgente que a indústria brasileira retome o protagonismo e citou o cenário internacional, com mudanças climáticas, guerra e o pós pandemia de Covid-19 como indicadores de “uma premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional”.

O vice-presidente também utilizou a fala para criticar as ações realizadas pelo governo anterior. “Depois de quatro anos de descaso, de má gestão pública e de desalinho com os reais problemas brasileiros, o presidente Lula com acerto, determinou a recriação do MDIC como uma medida fundamental para o Brasil retomar o caminho do seu desenvolvimento, como já ocorreu nos seus governos bem sucedidos”.



Por fim, Alckmin reafirmou a lealdade e dedicação no trabalho conjunto que irá desempenhar como vice-presidente e ministro e, em fala direcionada a Lula, destacou que a aliança com o presidente não é “de ocasião ou por uma eleição” e, sim, pelo país.

