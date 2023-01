Lula convoca primeira reunião ministerial do governo

Também está no horizonte da presidência uma reunião com os governadores de estados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou a primeira reunião ministerial da sua gestão. Lula reunirá os 37 ministros de Estado na próxima sexta-feira, 6, a partir das 9h30min, em Brasília. O convite enviado às pastas convida para uma "Reunião Ministerial no Palácio do Planalto".

Antes de tomar posse, Lula já havia manifestado a intenção de convidar todos os representantes da Esplanada dos Ministérios para debater ideias e medidas; como forma de discutir ações para os primeiros 100 dias de gestão. A informação é do blog da jornalista Natuza Nery, do G1.

Também está no horizonte da presidência uma reunião com os governadores de todos os Estados e do Distrito Federal. A ideia do petista é ouvir quais seriam os três principais projetos de infraestrutura de cada unidade federativa, para avaliar a viabilidade.



