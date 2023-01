Jornalista canta "Faraó" para Margareth Menezes e ministra responde: "Ê, Faraó!" 

O jornalista Marcelo Cosme, âncora do jornal Em Pauta, da GloboNews, cantou em entrevista nesta terça-feira, 3, um trecho de "Faraó", grande hit do axé, para a ministra da Cultura, Margareth Menezes. A canção é um dos grandes sucessos na voz da artista e nova titular da pasta do governo Lula.

A ministra da Cultura não conseguiu escutar o retorno de Marcelo e quando a situação foi normalizada no estúdio, o jornalista testou o ponto de transmissão com o verso de “Faraó Divindade do Egito”. "Agora nos disseram que a ministra está nos ouvindo. Tá me ouvindo, ministra? Vou dizer uma coisa e a senhora me responde. A senhora está me ouvindo dizer: ‘Eu falei Faraó?’, a senhora me ouve?”, perguntou Marcelo.

“Ê, Faraó!”, respondeu Margareth, sendo acompanhada por risos dos jornalistas em ao vivo. “Agora tá perfeito!”, respondeu Cosme, que estava ansioso para o momento.

O jornalista Marcelo Cosme, âncora do jornal Em Pauta, da GloboNews, cantou em entrevista nesta terça-feira, 3, um trecho de "Faraó", grande hit do axé, para a ministra da Cultura, Margareth Menezes. A artista respondeu: “Ê, Faraó!”. pic.twitter.com/spwSSx7a3K — Jogo Político (@jogopolitico) January 4, 2023

A música chegou a ser cantada pela baiana no show da banda BaianaSystem no chamado Festival do Futuro, a maratona de shows organizada em Brasília para comemorar a posse de Lula.

