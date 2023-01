Posse de Lula registra audiência maior que a de Bolsonaro

A cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB), realizada no último domingo, 1º, teve audiência histórica na Rede Globo, uma das emissoras que transmitiu o evento em sinal aberto, e superou a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizada em 2019.

De acordo com dados da Veja, a transmissão do evento atingiu 15 pontos no Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), com pico de 18 pontos, e teve 38% de participação do número total de aparelhos de televisão ligados na região da Grande São Paulo. A cerimônia de Bolsonaro rendeu 14 pontos.

Com a terceira posse presidencial, o petista quase bateu o próprio recorde, quando foi empossado pela primeira vez em 2003. Na época, a emissora marcou 23 pontos no Ibope e 62% de participação.

A partir de 1º de janeiro de 2023, o ponto do Ibope aumentou. Na região paulista, cada ponto corresponde a 76.953 domicílios ou 206.674 pessoas.



