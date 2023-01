Lula desfila em carro aberto na cerimônia de posse em Brasília

Lula desfila no tradicional Rolls-Royce conversível, no qual irá se deslocar até o Congresso onde, efetivamente, tomará posse como presidente

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desfilou em carro aberto na cerimônia de posse, em Brasília. Ele está acompanhado da futura primeira-dama Janja e do vice-presidente eleito Geral Alckmin (PSB). A Polícia Militar informou que a Praça dos Três Poderes já atingiu a lotação máxima permitida para o evento, de 40 mil pessoas, e teve o acesso restrito.



Lula se dirigiu do hotel onde está hospedado para a Catedral de Brasília, em um veículo convencional. Neste ponto, haverá a troca de veículo e Lula deve migrar para o tradicional Rolls-Royce conversível, no qual irá se deslocar até o Congresso onde, efetivamente, tomará posse como presidente.

A decisão pelo desfile em carro aberto ocorreu mesmo com as recomendações da equipe de segurança para que o petista desfile em veículo blindado. As recomendações foram motivadas por alertas envolvendo suspeitas de explosivos e tentativas de ataques terroristas em Brasília.

