Vereadores do PT divulgam nota de repúdio à fala de Sarto: "Prefeito agora delira"

Os vereadores do PT Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar divulgaram uma nota de repúdio as falas de José Sarto (PDT) durante entrega as obras de urbanização do projeto Beira-Rio, na Barra do Ceará, nesta sexta-feira, 23.

Na ocasião, o prefeito rebateu protesto de uma liderança do Pirambu e criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a bancada do PT na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), que vem manobrando contra a tramitação da Taxa do Lixo, de autoria do Executivo.

"Depois de criar mais uma taxa para o povo de Fortaleza pagar e, diante da reação negativa da população, o prefeito Sarto agora delira, ataca o presidente Lula, a nossa bancada e mais 16 vereadores e vereadoras de vários partidos, além de lideranças populares que estão resistindo desde a chegada do projeto que institui essa taxa absurda na Câmara Municipal", inicia o texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O documento acusa o prefeito de "incapacidade da Administração Municipal em ouvir o povo e se relacionar institucionalmente com o parlamento e outros níveis de Governo".

"Nossa solidariedade ao Sr. José Maria Tabosa, grande companheiro de luta, pessoa idosa, fundador do Pirambu, presidente do conselho gestor da ZEIS Pirambu, que foi agredido verbalmente pelo prefeito Sarto", prossegue a nota.

No evento no Pirambu, além dos ataques ao PT, Sarto defendeu a cobrança da Taxa do Lixo argumentando que apenas os proprietários de imóveis mais caros irão pagar.

"O pobre não paga. Nem 1% do Pirambu. Só quem tem casa de alto padrão e de luxo é que vai pagar. Cuidado não, o Lula ganhou, quase não ganhou, pelos os erros que fizeram, e continuam e repetem e teimam em dizer a mesma coisa. O PT botou o povo pobre pra pagar, mas o doutor Sarto não vai deixar", disse o pedetista, em resposta à liderança comunitária do Pirambu, identificado como José Maria Tabosa.

Nas redes sociais, Larissa Gaspar também repercutiu o tema: "Sarto está desesperado, atacando o povo nas ruas e querendo culpar o PT pela sua famigerada Taxa do Lixo. Fica evidente que ele não tem equilíbrio e competência para administrar a cidade. O PT votou contra a taxa do lixro e vamos derrubar a cobrança na Justiça!!".

Na Câmara, parlamentares da oposição, o que inclui vereadores do PT, criticam a aplicação da taxa e a tentativa de acelerar a votação, inclusive com o regime de urgência sendo apresentado. Por meio de manobra, a oposição anunciou que levará o assunto à Justiça e se retirou em protesto. Recusou-se, assim, a votar as emendas negociadas na semana passada, que ampliariam as margem de isenção.

O prefeito chegou a enviar um novo projeto para estabelecer os parâmetros de isenção que haviam sido negociados. Uma sessão extraordinária da Câmara foi convocada, mas não houve quórum para a sua realização. O assunto deve retornar em janeiro durante sessões extraordinários já convocadas.

Os conflitos ocorrem durante o fechamento de acordo administrativo do PDT na futura gestão do governador eleito Elmano de Freitas (PT). Em prol de uma boa relação entre Prefeitura de Fortaleza e Governo do Ceará, as lideranças partidárias das siglas obvervam com cautela o atual tensionamento político que envolve as siglas.

Tags