Rampa do Palácio do Planalto é lavada com sal grosso para posse de Lula

Esplanada dos Ministérios é preparada para a cerimônia de posse do presidente eleito, que ocorrerá no dia 1º de janeiro

A rampa do Palácio do Planalto foi lavada com sal grosso, nesta terça-feira, 27, em preparação para a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em vídeo que circula nas redes sociais e conta com 1 milhão de visualizações, funcionários aparecem realizando a limpeza do local, enquanto um homem que grava o vídeo afirma que o produto foi utilizado para “tirar a inhaca” do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Bom, já foi jogado sal grosso aqui para tirar a inhaca desse pedófilo, terrorista. ‘Lulinha’, a rampa é toda sua”.

Em preparação para a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorrerá no dia 1º de janeiro, funcionários realizam a limpeza da rampa do Palácio do Planalto com sal grosso. pic.twitter.com/OOewEF2PNp — Jogo Político (@jogopolitico) December 29, 2022

O sal grosso é um produto tradicionalmente utilizado na limpeza para afastar energias negativas e purificar o ambiente. Nesse caso, o uso do produto supostamente estaria sendo feito para neutralizar o lugar com a aproximação do fim do mandato de Bolsonaro.

Desde o dia 15 de dezembro, caminhões de mudança transitam no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, e sinaliza a desocupação do mandatário do local.

O presidente também deve deixar o país até sexta-feira, 30, e não participará da cerimônia de posse de Lula. O destino de Bolsonaro é a Flórida e os preparativos para a viagem já foram organizados.

Além de uma comissão já ter viajado anteriormente para preparar a chegada do presidente, o ministro do GSI Augusto Heleno Ribeiro Pereira autorizou, em despacho publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 28, o afastamento de uma agente para compor a equipe de segurança do presidente na viagem, durante o período de 28 a 29 de dezembro.

