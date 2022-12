Equipe de Lula pede fechamento da Esplanada a partir de sexta para varredura antes da posse

Pedido foi feito para garantir o sistema de segurança da cerimônia do presidente eleito

A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitou o fechamento da Esplanada dos Ministérios a partir da próxima sexta-feira, 30, para preparar a estrutura de segurança da cerimônia de posse.

Os integrantes da organização do evento buscam realizar um rastreamento de materiais explosivos para garantir a segurança dos presentes na cerimônia.

Nesta quarta-feira, 28, o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública, em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF), no evento.



A atuação dos órgãos faz parte da Operação Posse Presidencial 2023, iniciada nesta terça-feira, 27, que organiza uma estrutura de segurança composta pela Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil, Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Polícia Federal e Polícia Legislativa.

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino (PSB) afirmou que pedirá ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão do porte de armas entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro.

As medidas buscam garantir a segurança dos chefes de Estado e do público geral que se deslocará à capital federal para acompanhar o evento.

Além disso, o reforço da segurança vem em meio às recentes tentativas de ataque terrorista no Distrito Federal. No último sábado, 24, o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa foi preso por tentar explodir um caminhão-tanque que iria em direção ao Aeroporto Internacional de Brasília.

No domingo, 25, a Polícia Militar do DF encontrou materiais explosivos na região administrativa do Gama. O material foi neutralizado por meio de detonação controlada.

A cerimônia de posse de Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) ocorrerá no dia 1º de janeiro.

