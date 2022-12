Bolsonaro viajará para os EUA em avião da FAB e não passará faixa para Lula

Para usar o avião presidencial, Bolsonaro deve embarcar antes do fim do mandato

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) usará avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para viajar aos Estados Unidos, onde passará férias após deixar o Planalto.



Para utilizar a aeronave oficial, o atual mandatário deverá embarcar antes da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a viagem deve acontecer até sexta-feira, 30. Consequentemente, Bolsonaro não irá passar a faixa presidencial para o petista.

O destino de Bolsonaro é a cidade de Orlando, na Flórida. De acordo com informações do Metrópoles, o presidente pode ficar em imóvel emprestado por um fazendeiro, que não teve o nome divulgado.

Membros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) viajaram nesta terça-feira, 27, para preparar a chegada de Bolsonaro.

Em despacho publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 28, o ministro do GSI Augusto Heleno Ribeiro Pereira autorizou o afastamento de uma agente para compor a equipe de segurança do presidente na viagem, durante o período de 28 a 29 de dezembro.

Com a saída do país, a presença do atual presidente na cerimônia de posse de Lula - que acontecerá no dia 1º de janeiro - é descartada e a solenidade de entrega da faixa presidencial deverá ser modificada pela equipe de organização do evento.

